NeuroTech Days, all'hotel La Torre il convegno sulle terapie digitali per la neuroriabilitazione

Restorative Neurotechnologies, azienda med-tech siciliana presso l'incubatore del Consorzio Arca, organizza i NeuroTech Days, una serie di eventi dal vivo pensati per far conoscere ad un pubblico di specialisti l'ultima generazione di terapie digitali per la neuroriabilitazione.

Il primo appuntamento si terrà sabato 26 giugno a Palermo - città dove l'azienda è nata -, nella suggestiva location dell’Hotel “La Torre” a Mondello. Interverranno il prof. Massimiliano Oliveri, neurologo e fondatore di Restorative Neurotechnologies, Patrizia Turriziani, psicologa e professoressa all'Università di Palermo, e Laura Vernuccio, medico geriatra.

Oltre ad assistere a un ricco programma di interventi scientifici e tavole rotonde, durante i NeuroTech Days sarà possibile partecipare a dimostrazioni pratiche di MindLenses Professional, terapia digitale di eccellenza nell’ambito della riabilitazione cognitiva e della neuroriabilitazione.

Compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia, nel corso dei prossimi mesi altri NeuroTech Days verranno organizzati a Torino e Roma. L’ingresso all’evento di sabato 26 a Palermo è libero e gratuito, previa registrazione scrivendo a info@restorativeneurotechnolgies.com. Nella gestione delle registrazioni sarà data la precedenza agli operatori sanitari. Verrà organizzata una diretta Facebook sulla pagina Restorative Neurotechnologies.

