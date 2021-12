La rassegna Proiettiamolo presenta "Indivisibili", il film di Edoardo De Angelis

L'avventura di ProiettiaMolo continua e questa volta vi porta a Castel Volturno con il film vincitore di sei David di Donatello "Indivisibili" di Edoardo De Angelis.

Alle 19:00 avremo ospite Rosario Palazzolo, regista teatrale, drammaturgo e attore che ha scritto e diretto la trilogia teatrale “Santa Samantha Vs. Sciagura in tre mosse” raccontando un mondo sciagurato che, a tratti, sembra iscriversi nello stesso universo di quello di Indivisibili. A seguire, aperitivo e proiezione del film. L'ingresso è gratuito con tessera Arci (che sarà possibile fare durante l'evento).

ProiettiaMolo è l'inizio di una nuova avventura per il molo Sant'Erasmo e la Casa della Cooperazione. Una serie di proiezioni in lingua originale che porteranno il cinema nel nostro porticciolo preferito di Palermo. Le prime quattro proiezioni ci racconteranno dell'infanzia e dei giovani in quattro angoli del mondo: Libano, Zambia, Italia e Cuba. Un'occasione per ammirare la bellezza e analizzare le contraddizioni che contraddistinguono questi luoghi. Un'occasione per stare insieme, discutere con persone provenienti da questi Paesi o gustare un aperitivo a tema.

ProiettiaMolo è iniziato il 4 dicembre ma non finisce il 16 dicembre... vogliamo costruire una comunità che veda il cinema come momento di condivisione e che, film dopo film, scelga in sala quali saranno gli appuntamenti futuri!