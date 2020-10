Rainbow weekend di Arcigay: libri, giochi e prevenzione ai Cantieri Culturali alla Zisa

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre è Rainbow Weekend di Arcigay Palermo ai Cantieri Culturali.

Il 2020 è un anniversario importante: 40 anni di lotte, di passione, di orgoglio: è dal 1980, infatti, che Arcigay Palermo, l’associazione Lgbti+ italiana più antica ancora in attività, si batte per i diritti umani, fa animazione sociale e culturale, e dà risposta e assistenza contro ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare quella basata su orientamento sessuale e identità di genere.

"Il 2020 è stato ed è un anno difficile per tutt*, a causa della pandemia che ha modificato le nostre abitudini e che rende complicata ogni cosa, compreso le attività associative. Ma non abbiamo mollato: abbiamo continuato a supportare chi ne aveva bisogno e a garantire i servizi alla città. Non rinunciamo a stare insieme, a fare comunità: è per questo che abbiamo deciso di organizzare il Rainbow Weekend: tre giorni per stare insieme, in sicurezza, senza rinunciare alla socializzazione, al confronto e al divertimento nel rispetto delle norme anti-covid e del DPCM del 18 ottobre 2020. Utilizzando in sicurezza gli spazi che il circolo Arci Tavola Tonda ci ha messo a disposizione con grande generosità".

Il programma

Venerdì 23, ore 19.00: Presentazione del libro: "Non passa lo straniero. Come resistere al discorso sovranista" (Edizione Villaggio Maori). Con l'autore Dario Accolla dialogheranno: Giorgia Listì (Forum Antirazzista Palermo) Daniela Tomasino (Arcigay Palermo)

Sabato 24, ore 20.00: Quizzone LGBTQI+ (Si consiglia di scaricare l'app Kahoot!)

Domenica 25, ore 17.00: - #PrevenGo: Test rapidi, gratuiti e anonimi Hiv. Per la sicurezza di tutt* i test verranno effettuati esclusivamente su prenotazione, scrivendo a palermo@arcigay.it. - Pomeriggio del tè

L'accesso è riservato ai/lle soc* di Arci e/o di Arcigay. Sarà possibile fare o rinnovare la tessera, anche per sostenere le attività e i servizi dell’associazione. (L'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento fisico sono obbligatorie).