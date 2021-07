Racconti in agrumeto degli artigiani delle parole: appuntamento al Kalta

Nel suggestivo agrumeto dello Spazio Culturale del Kalta Tennis Club, in Via Beato Angelico, domenica 18 luglio, alle ore 21:15, gli Artigiani delle Parole si esibiranno nella narrazione dei loro accattivanti racconti tra musica e profumi della terra. Angela Fiorenza presenterà l’evento e i racconti degli scrittori:

Antonio Alaimo

Francesca Castellino

Francesco Dell'Aria

Emanuela Presti

Rosellina Rox Segreto

I racconti brevi si avvicenderanno a brani musicali interpretati dal soprano Caterina Ilardo accompagnata al piano dal Maestro Salvatore De Giorgi.

Chi sono gli Artigiani delle parole? Un gruppo di amici che trasformano con creatività le parole in storie da narrare, cinque “scrittori per passione” con cinque stili molto diversi, particolarmente originali e interessanti. La passione, divenuta desiderio di condivisione, ha condotto gli “Artigiani delle Parole” alla realizzazione di incantevoli serate di lettura dei loro racconti brevi. Di racconti in racconto sono giunti così alla loro terza edizione di “Racconti in…“ un evento che, attraverso il loro originale format, abbraccia la sintonia del luogo che di volta in volta li ospita, creando magiche atmosfere.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...