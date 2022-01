Puliamo le spiagge... anche in inverno: appuntamento ad Aspra

Domenica 30 gennaio i volontari e le volontarie di Arci Bocs e Legambiente Bagheria e Dintorni invitano all’azione tutte le persone che amano il mare, per il monitoraggio e la rimozione dei rifiuti alla spiaggia La Plaja di Aspra, ti aspettiamo! Ritrovo ore 10:30 in Corso Italia, altezza Club Nautico di Aspra Cosa faremo: un censimento scientifico dei rifiuti presenti su un campione di spiaggia che contestualmente verranno rimossi. Cosa portare: Guanti da lavoro e sacchi verranno forniti fino ad esaurimento, portate tanta voglia di fare! Durante tutto l'evento è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Durata dell’evento: 2 h e 30 circa Per info: 346 3614308 (Mary)