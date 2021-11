Prospero enoteca letteraria, Gabriella Romano presenta il libro "Gli abbracci non dati"

Domenica 5 dicembre, ore 18:00, presso Prospero Enoteca Letteraria, via Marche 8, Palermo. Presentazione del Libro "Gli abbracci non dati" di Gabriella Romano, Porto Seguro Editore. Modera Valentina Frinchi.

Il libro

"Gli abbracci non dati" nasce come un diario, un’annotazione intima, che vuole essere una compagna nella solitudine individuale della quarantena. Ma questo libro è e diviene qualcosa di più: pagina dopo pagina, il testo si trasforma in una riflessione sul nostro modo di essere nel mondo e con il mondo; in un’espressione di armonia verso se stessi e gli altri.

In uno stato di isolazione forzata, l’autrice ripercorre i momenti salienti della sua vita, i dolori e le gioie più significative, gli incontri casuali, le coincidenze, raccontandoci quello che è il romanzo più grande: la vita. Con uno stile confidenziale e sincero, amico, Gabriella Romano ci conduce in un viaggio d’amore, che sconfina le pareti chiuse di una casa, legandoci insieme in un abbraccio.

L'autrice

Gabriella Romano nasce a Piano di Sorrento nel 1960. I suoi occhi infantili si riempiono di mare. Che poi cercherà per tutta la vita. Vive fino all’età di quattro anni in Africa, dove comincia ad annusare il profumo stimolante della differenza. Viaggia in lungo e in largo per il mondo, seguendo il lavoro di suo padre. Raggiunta la maggiore età, l’obbligo familiare a spostarsi di continuo, si trasforma in passione per il viaggio. Nel 1981 scopre il fascino dell’Andalusia. A Siviglia comincia a scrivere, sollecitata dalla bellezza sensuale e inafferrabile di quella città. Torna nel 1987 a Roma. Si consolida l’amore per la scrittura, coltivato fin da bambina, quasi fosse la giustificazione del suo stesso essere. Conosce e abbraccia il Buddismo della Soka Gakkai, che le offre occasione di una vera e propria rivoluzione nella sua vita. La rivoluzione umana.

Nel 2011 viene pubblicato “Isole”, una raccolta di racconti al femminile per la collana Kokoro del Centro di Documentazione Giornalistica editore in Roma, con prefazione di Dacia Maraini. Vive e lavora a Roma. Traduce testi e insegna lo spagnolo. L’ultima grande passione, la poesia. Al momento sta creando una silloge. Questa è la sua seconda creatura, a distanza di molti anni, il tempo necessario per elaborare un altro tratto di strada…Nel frattempo la vita si è arricchita di un nuovo arrivo che la rende nonna felicissima di Cosmo. Si augura di donare a Cosmo e al mondo tante altre storie.