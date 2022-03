"Io lo so chi siete", il film di Alessandro Colizzi e Silvia Cossu al Rouge et Noir

Mercoledì 23 marzo alle 20:30, in relazione agli eventi per la giornata in memoria delle vittime delle mafie, una serata speciale al Rouge et Noir con la proiezione di Io lo so chi siete di Alessandro Colizzi e Silvia Cossu.

Evento speciale alla 66° edizione del Taormina Film Fest e vincitore del premio del pubblico nella sezione documentari della 2° edizione del Mescalito Biopic Fest, “Io lo so chi siete” arriva nelle sale di tutta Italia in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Introduzione al film a cura di AntimafiaDuemila, saluti istituzionali. Modera Jamil El Sadi, redattore di AntimafiaDuemila e membro del movimento culturale artistico Our Voice.

Lettura de "La storia di Padre Coraggio, Vincenzo Agostino, è diventata un film" di Saverio Lodato, a cura di Our Voice. Proiezione del documentario e al termine intervento di Vincenzo Agostino e di Ivan D'Anna.

Vincenzo Agostino da oltre trent'anni si batte con forza e determinazione nella richiesta di verità e giustizia sull'uccisione da parte della mafia del proprio figlio, Nino, poliziotto, e della nuora, Ida Castelluccio, incinta. Era il 5 agosto 1989, e i due coniugi si trovavano a Villagrazia di Carini, dai genitori di Nino. Il poliziotto fu colpito da vari proiettili mentre cercava di mettere in salvo la moglie. Lei fu freddata da un solo colpo mentre si avvicinava al marito ed urlava agli aggressori "Io so chi siete". Biglietto unico 5 euro.