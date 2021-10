Suole di vento, storie di Goffredo Fofi: il documentario in anteprima al Rouge et Noir

Mercoledì 20 ottobre alle 20:30 in anteprima a Palermo al Rouge et Noir Suole di vento - Storie di Goffredo Fofi" di Felice Pesoli. Il regista introdurrà la proiezione.

Goffredo Fofi non vuole essere considerato un intellettuale e veramente neppure li ama. Però ha passato la vita a fondare riviste culturali, scrivere libri, recensire film, mentre faceva anche scioperi della fame, volantinaggi ai cancelli della Fiat, mense per i bambini proletari. Sempre su e giù dai treni, e sempre pronto a cambiare città quando la curiosità culturale e politica lo ha portato altrove: dalla natìa Gubbio a Palermo, Torino, Milano, Napoli, Roma, con una lunga parentesi parigina in un sottotetto del Quartiere Latino.

Una vita piena di storie contrastanti e incontri straordinari, animata da un radicato e profondo orientamento pacifista e da un pensiero teso sempre al cambiamento della realtà sociale e culturale: a condizione che si trasformi in fatti, pratiche di vita, altrimenti non conta niente. Biglietto unico 5 euro.

