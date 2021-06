I profumi di Madame Walberg, al Rouge et Noir in anteprima il film di Grégory Magne

Ripartono anche le anteprime al Rouge et Noir, martedì 8 giugno alle 20.30 proiezione in esclusiva a Palermo - e in versione originale - della deliziosa commedia francese I profumi di Madame Walberg del regista Grégory Magne, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 10 giugno.

L'evento è organizzato in collaborazione Speziere Palazzo Vecchio, l'esclusivo brand che da anni tramanda i segreti della profumeria rinascimentale racchiudendoli nelle sue pregiate essenze. I prestigiosi partner della serata offriranno al pubblico presente un omaggio di essenze e profumi pregiati.

Interpretata dall'affascinante Emanuelle Devos (apprezzata in Fai Bei Sogni di Marco Bellocchio) e dal travolgente Grégory Montel (protagonista della serie Netflix di successo Chiami il mio agente), I profumi di Madame Walberg è un'inebriante ed elegante commedia francese che la stampa internazionale ha già definito come "Un film che emana un aroma singolare, sottile, seducente, del tutto irresistibile", "una bella storia di amicizia che colpisce dritto al cuore e stimola l' immaginazione. Un mini corso di doni profumati della natura. Un vero piacere".

Nel film si narra dell'incontro tra Anne Walberg, una raffinata e leggendaria creatrice di profumi, e Guillaume Favre, l'insolito e carismatico nuovo chauffeur che le viene assegnato per accompagnarla durante le missioni. Tanto criptica, ermetica e distaccata lei, quanto socievole, aperto e curioso lui. È un mondo nuovo quello dei profumi, che Guillaume osserva con stupore e meraviglia, un po' perché prestando attenzione agli odori gli vengono in mente i profumi della sua infanzia, ma soprattutto perché affascinato dalla complessità del mestiere di "Naso", dalla capacità degli esperti di riuscire a identificare in uno spicchio di limone la sua provenienza, la sua "essenza" profonda. Ma per quanto l'aura misteriosa di Anne Walberg e il suo lavoro esercitino un'innegabile attrattiva su di lui, Guillaume non è disposto ad accettare le bizze e il comportamento irriconoscente della signora. Ma in fin dei conti la complicità tra Anne e Guillaume si rivelerà una composizione in grado di associare gli opposti... proprio come accade con i profumi.

Un'esperienza cinematografico-olfattiva, martedì 8 giugno alle 20:30, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietti al botteghino, intero 7,50 euro / ridotto a 5 euro per universitari, over 65 e possessori della carta dell'Institut français.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...