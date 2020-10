Omaggio al rock 'n roll e ad Elvis, al Rouge et Noir ritorna il film "Mystery Train"

Si moltiplica l’offerta di qualità al Rouge et Noir con Fuori Orario, un ciclo dedicato alla riproposta di film fuori dagli schemi, un recupero innanzitutto fuori… dal calendario: gli appuntamenti verranno infatti annunciati di volta in volta, con cadenza irregolare. Partiamo mercoledì 21 ottobre alle 21:30 con il primo appuntamento fuori orario: un dichiarato omaggio al rock ’n roll, a cominciare dal titolo ripreso dal leggendario brano Mystery Train, standard blues di inizio anni ’50, reso ancor più celebre dall’interpretazione di Elvis.

Mystery Train: martedì notte a Memphis (1989) è il quarto film di Jim Jarmusch, il regista indie per antonomasia che, con stile e umorismo inconfondibili, anche in questa occasione mette in scena personaggi eccentrici e lunatici che si muovono in città semideserte, notturne, sempre stranianti.

Il film intreccia tre storie che hanno in comune l’ambientazione, i luoghi: Memphis, la città del Tennessee considerata la patria del rock; da un lato set perfetto per rincorrere (con immancabile disincanto) il sogno americano, dall’altro scenografia che ispira volontà di fuga ed evasione dal presente. This must be the Place potremmo aggiungere noi.

La musica la fa da protagonista, celebri pezzi di Elvis alternati a brani composti da John Lurie fanno da colonna sonora a una pellicola in cui oltre a Steve Buscemi e Nicoletta Braschi, figurano - in presenza o “a voce” - artisti amati dal regista, come Tom Waits e Joe Strummer «senza il quale il film non si sarebbe proprio fatto», come ha dichiarato lo stesso Jarmusch.

La pellicola fu presentata in concorso al 42º Festival di Cannes, vincendo il premio per il contributo artistico. Appuntamento "Fuori Orario" mercoledì 21 ottobre alle 21:30 con "Mystery Train" di Jarmusch, il film verrà proiettato nell’edizione restaurata e in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico 5 euro.