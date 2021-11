"Madres paralelas", il film di Pedro Almodóvar in lingua originale al cinema Rouge et Noir

Giovedì 4 novembre alle 20.15 Madres paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, verrà riproposto agli spettatori del Rouge et Noir in lingua originale con sottotitoli in italiano. Sempre giovedì alle 17:30 e alle 22:30 il film verrà proiettato con doppiaggio in italiano, per poi proseguire nei giorni successivi.

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe. Biglietto 5 euro per tutti.

