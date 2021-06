"In the Mood for Love" il capolavoro di Wong Kar-wai ora in 4K sugli schermi del Rouge et Noir

In the Mood for Love, il capolavoro di Wong Kar-wai del 2000, da giovedì 3 giugno entra in programmazione al Rouge et Noir di Palermo in occasione del restauro in 4K effettuato dall'Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion sotto lo sguardo attento del regista.

"I protagonisti passano gradualmente dalla posizione iniziale di vittime, entrambi traditi dai rispettivi coniugi, a quella opposta di amanti. Non è quindi solo un film su una relazione extraconiugale, o sul matrimonio, bensì sulle condizioni che un amore si trova a vivere con il passare del tempo. Possiamo dire che In the Mood for Love è un film che parla di segreti…".

Sono le parole del regista Wong Kar Wai dedicate al capolavoro romantico che incantò al festival di Cannes 20 anni fa. Il film ebbe successo in sala e fece epoca, riuscendo a restare intatto nell'immaginario. Al Rouge et Noir verrà proposto a partire da giovedì 3 giugno, questo il calendario degli spettacoli, sempre nella versione restaurata: si alterneranno proiezioni in lingua originale e in italiano.

Giovedì 3 giugno ore 20:30 in lingua originale con sottotitoli in italiano

Venerdì 4 giugno ore 20:30 in italiano

Sabato 5 giugno ore 17:30 in italiano

Domenica 6 giugno ore 20:30 in italiano

Lunedì 7 giugno ore 20:30 in lingua originale con sottotitoli in italiano

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...