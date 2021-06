Il fantasma della libertà, il film di Luis Buñuel in versione originale al cinema Rouge et Noir

Un gruppo di rivoltosi sulle barricate grida “Abbasso la libertà”: è uno dei paradossi, delle provocazioni di Luis Buñuel che, proprio in nome della vera libertà, invita lo spettatore a scardinare ogni ordine logico, ogni schema codificato, ogni comportamento accettato e a svincolare invece la fantasia, il sogno, a leggere la realtà con la lente del desiderio, dell’immaginifico, dell’impossibile.

Il fantasma della libertà (Le Fantome de la liberté, 1974), penultimo film del grande regista spagnolo, e lunedì 21 giugno al Supercineclub del Rouge et Noir, è il manifesto perfettamente riuscito dell’intera sua produzione cinematografica e della sua visione del mondo. Un film il cui andamento narrativo a quadri ma deliziosamente cuciti tra di loro impone l’abbandono della ricerca di simbolismi, allegorie, interpretazioni psicoanalitiche o ideologiche. Buñuel va assaporato senza “perché”, senza doppi sensi, accettato nel flusso stimolante delle sue “irrealtà” o “surrealtà”.

Nel Fantasma della libertà ci si imbatte così in uno struzzo in camera da letto, nella ricerca di una bambina scomparsa che invece non si è mai allontanata, nelle “scandalose” fotografie di un pedofilo che ritraggono celebri monumenti, nell’inversione di atti quotidiani come mangiare-defecare in una sala da pranzo i cui posti sono contrassegnati da altrettanti water.

Il risultato è lo scardinamento di ogni certezza, di ogni rassicurante obiettività, la demolizione di ogni morale borghese o religiosa. La verità o le tante verità stanno dunque nell’assurdo, nell’onirismo radicale, nel magma creativo del disordine. Con Il fantasma della libertà Buñuel riconnette la sua formazione surrealista alla sua vena narrativa, il furore iconoclasta al sarcasmo distaccato: ne vien fuori uno dei suoi migliori film.

Il fantasma della libertà” che annovera tra i suoi interpreti Michel Piccoli, Bernard Verley e attori italiani come Monica Vitti, Adolfo Celi, Milena Vukotic, sarà proiettato lunedì 21 giugno al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi 8 alle 18:00 nella versione doppiata in italiano e alle 21:00 in quella originale con sottotitoli in italiano. L’evento è organizzato con l’Institut français di Palermo. Biglietti: 5 euro (4 euro per gli under 30 e i titolari della card dell’Insitut).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...