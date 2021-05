Fahrenheit 451, con Truffaut riparte il Supercineclub del Rouge et Noir

Il cinema Rouge et Noir riprende il filo del discorso con François Truffaut - interrotto bruscamente lo scorso 26 ottobre a causa dell’emergenza Covid - recuperando Fahrenheit 451 dal programma del Supercineclub.

Cent’anni fa nasceva Ray Bradbury, uno dei grandi padri della fantascienza moderna, l’uomo che seppe tracciare, attraverso le sue visioni distopiche, scenari emblematici rivelatasi di minacciosa attualità. Una delle sue opere più celebri, tanto da essere entrata nel mito, scritta nel 1953, fu trasferita sullo schermo da uno dei più geniali registi della Nouvelle Vague, François Truffaut, che per la prima volta si cimentò in una produzione in lingua inglese.

Fahrenheit 451 (1966) sarà proiettato lunedì 31 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir. Racconto e poi romanzo distopico per eccellenza, Fahrenheit è ambientato in una società di un futuro vicino nella quale leggere libri è il peggiore dei reati, foriero, secondo le autorità, di asocialità e infelicità. I lettori di libri vengono braccati e i volumi dati alle fiamme pubblicamente da squadre speciali di pompieri che hanno ormai assunto solo questo compito repressivo. Al posto dei libri, a dominare nelle case è la televisione, che segue passo per passo le vite dei cittadini per indurli al consumo e a una tranquilla vita “da eguali”.

Montag, un pompiere solerte, entrerà gradualmente in crisi grazie all’incontro con una giovane ribelle, interpretata da una splendida Julie Christie che recita in un doppio ruolo (vestendo anche i panni della moglie conformista di Montag) e che, manco a dirlo, vive col vecchio zio in una casa, rifugio clandestino di romanzi e saggi.

“Fahrenheit” non è di sicuro tra i film migliori di Truffaut, e alcune scene, qui e lì, risentono inevitabilmente oggi di una certa ingenuità. Ciononostante, si tratta di un’opera essenziale da conoscere, insieme alla produzione letteraria del grande Bradbury e a un fondamentale approccio alla science-fiction fonte di riflessioni e suggestioni attualissime.

“Fahrenheit 451” sarà proiettato lunedì 31 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi alle 18:00 nella versione doppiata in italiano e alle 20:30 in quella originale (lingua inglese) con sottotitoli in italiano. Biglietto al botteghino: 5 euro (4 euro per gli under 30).

