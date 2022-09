Le processioni della Madonna del Rosario e della Mercede

Doppio appuntamento domenica 2 ottobre per le processioni sulle strade del centro storico di Palermo. Alle ore 16 30, da piazza San Domenico, i fedeli accompagneranno il simulacro della Madonna del Rosario in pellegrinaggio verso la Cattedrale. In mezzo la benedizione della città ai Quattro Canti. La processione è organizzata dai frati predicatori e dalla confraternita della Madonna del Rosario. Si tratta di una manifestazione molto sentita che attraversa le strade principali della città. In processione sarà recitato il Santo Rosario per invocare il dono della Pace in questo momento difficile per via della guerra e della crisi economica.

Sempre domenica, alle ore 18, da piazza sant'Anna, partirà la solenne processione del simulacro della Madonna della Mercede, liberatrice degli schiavi. A sfilare sarà la confraternita della Madonna della Mercede fondata nel 1693 nell'ex Convento dei padri Mercedari scalzi. Sarà una vera e propria festa per il quartiere Tribunali. Proprio davanti la chiesa di Sant'Anna padre Bartolo Zappulla e il parroco della Kalsa don Giuseppe Di Giovanni rivolgeranno un messaggio spirituale ai fedeli e pregheranno per la pace nel mondo.