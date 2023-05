Prima "Borsa scambio di primavera" al San Paolo Palace hotel

Con entusiasmo arrivo l'evento di primavera dedicato a tutti i collezionisti in cerca di modellini di tutte le scale, giocattoli vintage, cartoline, trenini, Lego, fumetti e tanto altro ancora. Appuntamento in programma per domenica 28 maggio, dalle 9 alle 18, al San Paolo Palace hotel. Ingresso libero nei locali di via Messina Marine. E' prevista la partecipazione dei club di fermodellismo presenti a Palermo che metteranno a disposizione, non solo per i piccoli, l'esperienza e la visione dei plastici ferroviari.

