La magia del Natale sott'acqua, il presepe di Nino Parrucca nelle acque di Sant'Erasmo

Dal 12/12/2021 al 08/01/2022

La prima volta fu Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, scomparso tragicamente il 10 marzo 2019, appassionato del mare a posare il presepe sui fondali di Mondello, in qualità di presidente del Rotary Club Palermo “Teatro del Sole” nel 2010.

Domenica 12 dicembre, i soci del “suo” club promotore dell'iniziativa del presepe subacqueo insieme all'associazione sportiva “Sea Club” di Mimmo Giardina, lo hanno ricordato con un minuto di silenzio durante la posa del presepe in ceramica con base in ferro del maestro Nino Parrucca, sui fondali del Porto di Sant'Erasmo a Palermo. Ad installarlo, i soci rotariani subacquei.

“L' installazione del presepe , negli anni scorsi, è stata eseguita nei fondali di Mondello ma, a causa del sequestro del pontile dello stesso Borgo Marinaro, si è preferita l' installazione nei fondali del Porticciolo a Sant' Erasmo- dichiara Giusy Scafidi, presidente del Rotary Club Palermo “Teatro del Sole”-Siamo felici di questa scelta perchè tutte le attività culturali promosse in questa parte della città, contribuiscono alla rivalutazione di un luogo che aveva perso l' importanza di cui godeva intorno gli anni ' 50 e '60”.

Unicum d'arte, di fede e di amore per il mare perchè “il nostro mare- come amava ripetere Tusa, primo soprintendente della Sopraintendenza del Mare, unica in Italia-con i suoi tesori ha una storia da raccontare”. L'installazione del Presepe sarà visibile fino all'8 gennaio grazie ad un impianto di illuminazione che permetterà di ammirare questa straordinaria scenografia natalizia sotto le stelle.