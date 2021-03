Spazio Cultura social, William Shakespeare nel nuovo romanzo di Elvira Siringo

Venerdì 12 marzo dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45, in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione, incontro con Elvira Siringo, autrice del libro L'ultima erede di Shakespeare, un romanzo pubblicato da Piemme Edizioni.

Elvira Siringo ci accompagna sulle tracce di un mondo antico ma ancora vivissimo e ci dà una lettura di grande originalità e potenza di uno dei personaggi chiave della storia della letteratura: William Shakespeare. A dialogare con l'autrice, in collegamento, saranno: la scrittrice Simona Lo Jacono, Gabriella Maggio del Circolo dei lettori di Spazio Cultura e il libraio Nicola Macaione. Durante la diretta, sarà possibile postare un proprio pensiero o formulare domande durante la diretta.

Elvira Siringo è nata a Siracusa, dove vive, lavora e scrive. Insegna filosofia e storia presso il Liceo Quintiliano della sua città. È sposata e ha tre figli. Si dedica alla scrittura da sempre, da giovanissima ha collaborato al quotidiano "Il Diario" ed è stata fra i soci fondatori del settimanale cattolico "Cammino".

In anni più recenti ha pubblicato alcuni contributi su riviste di storia locale, confluiti poi nel saggio storico Sogno di indipendenza. È inoltre autrice di racconti e di alcuni romanzi. I suoi interessi attuali sono tutti rivolti all'età shakespeariana, ha condensato i frutti degli ultimi anni di studio in Il Codice Shakespeare (autopubblicato), in seguito al quale è stata ammessa a far parte della Iasems (Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies). Dal felice incontro fra le vicende storiche inglesi e quelle siciliane, è scaturito l'intreccio del suo ultimo romanzo, L'ultima erede di Shakespeare.