Una marina di libri, a Villa Filippina presentazione e spettacolo "Atlante degli arcani ardenti"

Dalle pagine dell “Atlante degli Arcani Ardenti. Dagli studi di Melanio Da Colìa” di Virginia Caldarella e Andrea Pennisi - Lunaria edizioni - prende vita uno spettacolo unico nel suo genere: tra parole, segni e danza i desideri ardono, le passioni bruciano, i sogni diventano realtà. Va in scena sabato 18 settembre all'interno di Una marina di libri alle ore 22 presso lo Spazio Maestrale del Parco Villa Filippina di Palermo una Presentazione/Spettacolo imperdibile con musicisti, attori e performer.

A illustrar gli arcani contenuti nell’Atlante i Maestri di scienze musicabili e arti implausibili complici del Mala (Movimento Autonomo per la Liberazione dell'Arte) che con parole, suoni, visioni, danze e maschere accompagneranno il pubblico in un sorprendente viaggio tra le passioni, alla ricerca del Cuore Filosofale, tracciando le rotte per la Terra del Sogno. A tutti i lettori e lettrici, agli esploratori erranti, alle coraggiose condottiere, auguriamo di raggiungere la tanto agognata Terra del Sogno seguendo le rotte del cuore.

Un libro magico e giocoso. Un oracolo fantastico che utilizza la metafora del viaggio per esplorare gli stati d'animo dell'Homo Amurensis e divinizzare, attraverso mappe e arcani, la via del cuore agli spiriti più infiammabili. Il prof. Melanio Da Colìa, erudito di scienze emozionali, mago e guaritore di mal di passione, già immaginario autore del fatidico "Trattato di Anatomia Emozionale", questa volta si addentra nei territori delle emozioni svelandone gli arcani. Come un esploratore navigato alla scoperta dei mondi, indaga, mappa e illustra i territori dell'anima e profetizza la rotta da seguire in tempi di tempeste tormentose, fervori appassionati o fuochi fatui. E lo fa mischiando la magia con la filosofia, l'arte con la cabala, i principi fondamentali del pensiero mistico orientale con quelli delle nuove scienze contemporanee, il gioco e il divertissement con i graffi alle ginocchia e le lacrime amare. 22 Arcani illustrano e divinizzano le focose e occulte peripezie delle passioni che determinano i nostri umori e amori.

Gli autori

Virginia Caldarella (illustratrice e co-autrice). Classe 1984, è un’artista catanese, formata tra l’Accademia di Belle Arti di Catania, l’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Facultad de Bellas Artes di Valencia. Esoterica illustratrice con la passione per il simbolismo e le emozioni forti, esprime suggestioni e visioni attraverso i sette colori dello spettro visibile. Racconta impressioni con l'uso di immagini in movimento e riempie la sua arte di alchimie immaginifiche. Maga, fata o strega a seconda della luna, dopo una lunga trasferta a Bologna ha deciso di ritornare nella sua Isola per dedicarsi all'illustrazione.

Andrea Pennisi (autore). Classe 1966, nasce a Catania. Editore, produttore, scrittore, direttore artistico, performer, musicista rumorista, dj/vj e video artista. Giocoliere di parole, provocatore di suoni, moti e visioni. Navigatore spericolato, curioso esperto di sensi e controsensi, indaga i saperi e le magie come fossero un’unica filosofia. Appassionato di musiche improbabili e arti sceniche, sotto il nome di Lapsus ama giocare con suoni e immagini. Tra le righe mette insieme tutte le arti e tutte le scienze in onore della poesia. È inventore di progetti e sogni multiformi come il M.A.L.A.

