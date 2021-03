"Tutti dicono Spartenza, scritti su Tommaso Bordonaro": in streaming la presentazione

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 17.30, organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Museo delle Spartenze, la presentazione del volume “Tutti dicono Spartenza. Scritti su Tommaso Bordonaro”, curato da Santo Lombino. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e la presentazione di Mario Motta, Presidente BCsicilia Sede di Bolognetta, sono previsti gli interventi di Roberto Sottile, dell’Università di Palermo, e Natalia Cangi, Direttrice organizzativa dell'Archivio diaristico Nazionale. Sarà presente il Curatore. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet.

Il volume “Tutti dicono spartenza. Scritti su Tommaso Bordonaro” a cura di Santo Lombino, edito nel 2019 dal Centro studi linguistici e filologici siciliani con prefazione di Roberto Sottile, raccoglie saggi, interventi e recensioni di studiose e studiosi sulle caratteristiche e la fortuna della memoria autobiografica “La spartenza” di Tommaso Bordonaro (Bolognetta 1909-Florida 2000), contadino siciliano emigrato negli Stati Uniti nel 1947 e lì vissuto per mezzo secolo. Bordonaro racconta la sua infanzia, i suoi contrasti con il padre, la fuitina, la prematura scomparsa della prima moglie, la scelta di una seconda compagna e quella di emigrare per mantenere la numerosa famiglia e dare un avvenire ai cinque figli. Nel 1988 ha scritto il memoriale che ha vinto il Premio Pieve per il miglior diario inedito ed è stato pubblicato da Einaudi nel 1991 e da Navarra nel 2013.

Santo Lombino (Bolognetta, Palermo, 1951). Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha lavorato nelle Ferrovie dello Stato e ha insegnato materie letterarie e successivamente storia e filosofia nei licei statali. Ha presentato al Premio Pieve il memoir “La spartenza” di Tommaso Bordonaro, curato la pubblicazione di scritti autobiografici di numerosi autori popolari. Ha fondato associazioni culturali, organizzato mostre e convegni di studi, curato trasmissioni radiofoniche, fatto parte della redazione di riviste culturali, tra cui “Nuova Busambra” e “Studi storici siciliani”. Ha scritto “I tempi del luogo” (1986) “Cercare un altro mondo“(2002), “Una lunga passione civile” (con G. Nalli, 2004), “Cinque generazioni (2007), “Il grano, l'ulivo e l'ogliastro” (2015), “Un paese al crocevia. Storia di Bolognetta” (2016). Dal 2017 è direttore scientifico del “Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra”, con sede a Villafrati (Palermo).