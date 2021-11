Punto Flaccovio, Gaetano Basile presenta il suo libro "La vita in Sicilia al tempo degli Emiri"

Per la serie di incontri con l'autore in casa editrice, mercoledì 17 novembre, alle 17.30, nella sede della Dario Flaccovio Editore (via Federico Garcia Lorca, 5), Gaetano Basile presenta “La Vita in Sicilia al tempo degli Emiri” (illustrazioni di Giuliana Flavia Cangelosi): un viaggio nell’Isola felice al tempo della dominazione araba, raccontata dall'autore come fiabesca e antica. Dialoga con l'autore il giornalista Mario Azzolini.

Col suo stile sapientemente arguto e con grande ricchezza di dettagli poco noti o del tutto originali, Basile si spinge ben al di là della storia tramandata e riflette sull’importanza che ha avuto la dominazione islamica - usualmente ma impropriamente definita “araba” - in Sicilia, influenzandone per sempre mentalità e cultura. E narra contaminazioni e origini di un connubio tra popoli che ha portato nell’isola una ricchezza inestimabile.

Sulle spiagge siciliane, “dolci da toccare con lo sguardo, ove l'ombra si scosta dalla luce”, come le vide un poeta libanese, avvennero incontri, scambi, commistioni di razze e di religiosità. I viaggi, i commerci, la pesca, le vicende di tante guerre e di mille paci, il ritrovarsi, gli sposalizi, le ambizioni e le passioni qui si confusero al punto da diventare inestricabili. Divennero lingua e cucina, arte e musica, architettura e poesia, modo di vivere e di intendere la vita. Eccezione culturale. Ma per favore, non parlate mai di civiltà mediterranea. L’ingresso in sala eventi è aperto a un massimo di 40 persone. Obbligatorio esporre il Green Pass. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, mandando una mail all’indirizzo: eventi@darioflaccovio.it.

L’autore

Gaetano Basile è palermitano, giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato e narratore avvincente. Sa parlare alla memoria e al cuore della gente prescindendo da stereotipi e luoghi comuni. Profondo studioso della storia dei cibi tipici isolani, è accademico onorario dell’Accademia Italiana della Cucina e membro del Comitato studi sulla cucina siciliana. È anche maître ad honorem dell’Associazione dei Maîtres Italiani Amira. Nel 2011 è stato premiato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia come “Miglior divulgatore culturale della gastronomia italiana”. Per la Dario Flaccovio ha pubblicato “Viva Palermo”, “La Vita in Sicilia al tempo dei Borbone”, “Sicilia, l’Isola che c’è”, “Palermo felicissima”.