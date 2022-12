"La rivolta dei colori", presentazione del libro scritto e illustrato da Vinny Scorsone

Venerdì 9 dicembre alle ore 17.30 verrà presentato, presso la Galleria Studio 71 di Palermo (via v. Fuxa 9), il libro: La rivolta dei colori scritto e illustrato da Vinny Scorsone. La rivolta dei colori è un breve racconto in rima illustrato in cui l’essenza stessa di ogni colore viene rivelata, indagata e ascoltata. Rosso, Giallo, Blu, Arancione, Verde, Viola si contendono il trono di un ipotetico regno all’interno dello studio di una pittrice facendolo divenire un luogo incantevole e tempestoso, una metafora della nostra stessa anima continuamente in lotta con se stessa. Nel libro, tra vizi e virtù, ogni colore fa la sua comparsa reclamando il potere e cercando di prevalere sugli altri. Venti pagine colorate in cui tuffarsi per divertirsi, ma anche per riflettere, al contempo, sulla stupidità umana. Un libro per bambini e per il bambino che è dentro ognuno di noi. Interverranno: Tiziana Viola Massa (pittrice), Franca Alaimo (poeta), Daìta Martinez (poeta), Vinny Scorsone (autrice del libro). Diplomata al liceo Artistico di Palermo e laureatasi in Lettere Moderne presso l’ateneo palermitano, Vinny Scorsone, già scrittrice di alcuni libri per bambini, realizzati in collaborazione con Filly Cusenza e Gianni Maria Tessari, con questa pubblicazione esordisce come illustratrice. Il libro, edito da Temperino Rosso Edizioni, fa parte della collana “Il bocciolo” dedicata al mondo dell’infanzia.