Presentazione del libro di Giuseppe Savagnone "Il miracolo e il disincanto, la provvidenza alla prova"

Presentazione in doppia modalità sia in presenza al Gonzaga Campus (obbligo di mascherina e green pass) che in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione del libro di Giuseppe Savagnone “Il miracolo e il disincanto. La provvidenza alla prova”. Saluti introduttivi di Nicola Macaione. Intervengono oltre all’Autore Augusto Cavadi consulente filosofico e don Cosimo Scordato teologo.

Questo libro non pretende di dare risposte esaurienti alle domande che le donne e gli uomini di oggi - credenti e non credenti - si pongono su quanto sta accadendo nel mondo. Ai credenti queste pagine propongono una rilettura meno abitudinaria e meno distratta di un caposaldo della loro fede, la provvidenza, non per eliminare dubbi, ma per renderli fecondi stimoli alla riflessione personale. Ai non credenti esse si rivolgono nella convinzione che in ogni non credente si nasconde un non credente, e che, allo stesso modo, in ogni non credente si cela spesso un'inquietudine interiore che lo porta a non accontentarsi dei soli fatti e lo spinge a cercarne il senso. La visione cristiana della provvidenza non è certamente il punto di partenza di tale ricerca, ma potrebbe esserne il punto d'arrivo.

