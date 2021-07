"Non ho la forza di correre" e "La lunga notte vuota": doppio appuntamento in biblioteca

Mercoledì 28 luglio alle ore 17.30 nel chiostro della Biblioteca centrale della Regione siciliana verranno presentati i libri “Non ho la forza di correre e due altre storie di ordinaria infelicità” di Gianfranco Perriera e “La lunga notte vuota” di Nicolò D'Alessandro, entrambi editi da Medinova onlus.

Saluti del direttore della Biblioteca Carlo Pastena

introduce Nuccio Vara

conversa con gli autori Antonio Liotta

legge Emanuela Davì

“NON HO LA FORZA DI CORRERE E DUE ALTRE STORIE DI ORDINARIA INFELICITÀ”: "Di scrittura densa eppure scorrevoli in un apparente realismo narrativo, i tre testi sono congegnati come monologhi a più voci ed un solo dialogo. Sospesi in uno spazio-tempo indefinito, il contrasto con la durezza degli avvenimenti vivacemente rivissuti genera uno spaesamento di notevole efficacia drammaturgica. Non c'è il sangue, ma c'è il suo odore. Perriera usa il monologo interiore in quanto luogo mentale nel quale, con visionarietà quasi cinematografica, riflessione e sperdimento, memoria e realtà, acqua e fuoco, fluttuano dinamicamente come in una coreografia della nudità della coscienza." (G. Valdini).

Gianfranco Perriera. Regista, saggista ed autore teatrale. Dal 1985 ha fatto parte del Teatro Teatés, diretto a lungo dal padre Michele, alle cui produzioni ha preso parte come attore e come regista. Ha insegnato presso la Scuola di Teatro Teatés di Palermo, dal 1986 al 2011 e presso la Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo, diretta da Emma Dante, dal 2014 al 2019. Collabora alla rivista Segno.

“LA LUNGA NOTTE VUOTA”. Questo volume nasce nel periodo critico della pandemia da Covid-19. Scrive l'Autore: "Abbiamo scoperto che quando la libertà viene negata, diventa la cosa più preziosa che possiamo avere ma può anche diventare la più grande conquista. Avvertiamo improvvisamente che ciò che prima ritenevamo scontato ora non lo è più." Questa "Lunga notte vuota" va considerata come un interrogativo più che come la testimonianza di un periodo da dimenticare. Libro ricco di riflessioni, pensieri etici che portano ad analizzare la forza del silenzio, il senso pieno della vita. Il ricavato della vendita sarà devoluto interamente all'Associazione Volontari di Strada di Agrigento per l'acquisto di beni di prima necessità ai bisognosi.

Nicolò D’Alessandro. Svolge un’intensa vita artistica dal 1961. Si è sempre interessato di ricerca estetica. Scritti critici e disegni sono pubblicati in riviste, giornali e libri in Italia e all’estero. Animatore del Museo del Disegno, svolge un’intensa attività di operatore culturale. Dal 1963 ha tenuto centodieci mostre personali e oltre duecento collettive su inviti di gallerie, enti ed istituzioni culturali. È autore del disegno più lungo del mondo, a china "La Valle dell’Apocalisse. Vastissima la bibliografia. E’ autore di libri di narrativa e saggi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...