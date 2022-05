L'istinto della bellezza: allo Steri la presentazione del libro su Carlo Scarpa a Palermo

Giovedì 12 maggio alle ore 17 nella Sala della Capriate di Palazzo Chiaromonte (Complesso monumentale dello Steri - piazza Marina, 61), presentazione del libro "L'istinto della bellezza. Carlo Scarpa, studi sullo Steri 1972-78" di Santo Giunta.

Paolo Inglese, direttore Sistema Museale Unipa, ospita una conversazione con l’autore, sul lavoro di Carlo Scarpa per palazzo Chiaromonte.

Introduce Francesco Lo Piccolo, Direttore del Dipartimento di Architettura e Mario Zito, Assessore alle Culture – Comune di Palermo.

Carlo Scarpa (1906-1978), ritornando a Palermo agli inizi degli anni settanta, è riuscito a catturare, nella fisicità dello spazio costruito di palazzo Chiaromonte, detto Steri (da Hosterium, palazzo fortificato), le relazioni essenziali tra questa architettura, opera trecentesca, e la città contemporanea. La chiave usata dall’autore per decifrare quest’opera è il cammino, l’immergersi passo dopo passo nell’architettura, in un percorso-discorso peripatetico. Scarpa, per lo Steri, ha innescato un processo di rivitalizzazione basato sulla qualità degli spazi interni, concorrendo a disvelare nuove strutture narrative capaci di guardare ai tratti del nostro tempo.

Santo Giunta, architetto e PhD, è docente nel Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. Nel 2006 e nel 2010 ha esposto i suoi lavori nel Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia. È membro di ProArch (National Scientific Society of Architectural Design) e ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali. Vincitore di numerosi premi, è stato finalista alla Medaglia d’Oro dell’Architettura della Triennale di Milano nel 2009 e al Premio Compasso d’Oro - Adi 2020 (categoria «Ricerche teoriche, progetti storici, critici ed editoriali») con lo studio Carlo Scarpa. Una [curiosa] lama di luce, un gonfalone d’oro, le mani e un viso di donna, edito da Marsilio.