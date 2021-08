Piccoli battiti, lo spettacolo di beneficenza per la prevenzione cardiaca pediatrica al Teatro Vito Zappalà

Piccoli battiti. Va in scena il 3 settembre alle 21 al Teatro Vito Zappalà Mondello uno spettacolo di beneficenza a favore del progetto di prevenzione e protezione cardiaca pediatrica.

L’associazione Piccoli battiti nasce per proteggere i cuori più deboli, ed è la sintesi di una storia grigia che diventa un sorriso, tutto nasce da due semplici genitori Rosaria e Tommaso, una storia di un piccolo cuore che vuole continuare a battere senza arrendersi, una storia tra le tante ma che tocca il profondo del cuore, quella del piccolo Lorenzo, un bimbo che nel 2014 giorni prima del suo quarto compleanno viene colpito da una brutta crisi cardiaca, e poi un altra...e un altra ancora.. fino al 2016 quando riesce a salvarsi da una sesta devastante crisi che stava portarlo via. I nostri continui viaggi della speranza verso l'ospedale Bambino Gesù di Roma già dal 2014, tra i corridoi della speranza ci fanno conoscere "La Stella di Lorenzo Onlus" (il nome è un caso, ma il caso non esiste) veniamo colti da mille coincidenze che coincidenze non sono, la Onlus era stata fondata a Roma da un genitore che nel 2012 perde il suo Lorenzo di 19 anni per una problematica simile a quella del mio. La Onlus “La Stella di Lorenzo” effettua screening elettrocardiografici gratuiti negli istituti scolastici per tutti i bimbi in età scolare, nel Lazio cooperando con l'ospedale Bambino Gesù di Roma, e in Lombardia con l'ospedale Niguarda di Milano.

"Durante la malattia del nostro Lorenzo, grazie alla nostra tenacia riusciamo a portare questo progetto in sicilia e da semplici genitori insieme ad un gruppo di sostenitori riusciamo ad acquistare un elettrocardiografo e creare una squadra di infermieri volontari che prelevavano i tracciati ecg nella scuole e li trasmettevano in telemedicina all'ospedale Bambino Gesù, per poi coinvolgere anche cardiologi siciliani. Ad oggi in sicilia, grazie alla partnership con altre associazioni si è riusciti a controllare circa 7000 cuoricini scoprendo anche importanti anomalie e salvandone 13 ( operati in strutture ospedaliere fuori regione). Non parliamo di numeri ma di nomi, come... Sophia, Martina, Katia, Lorenzo, Claudio, Francesco....ecc... provando ad immaginare queste storie con gli occhi di un bambino… agli occhi di un bambino quando arriva un problema il mondo sembra ancor più grande e spaventoso, ma loro continuano a riempire quel mondo di colori sogni e sorrisi...ed è proprio questo ciò che dobbiamo proteggere, perchè molti a volte perdono il ritmo e per continuare a vivere hanno bisogno dell'aiuto dei nostri cuori più grandi. Quando si viene investiti da un problema il primo sentimento di solito è quello della paura, poi la rabbia " perché proprio a me ?" ..ma la cosa più importante è la reazione, la nostra è stata quella di dar forza ad un sentimento...quello dell'amore, l'amore verso gli altri Piccoli battiti nasce inizialmente dalla sinergia di Onlus del Lazio e della Sicilia che hanno siglato un accordo di collaborazione ovvero:-La stella di Lorenzo Onlus (Roma),-Il cuore di Andrea onlus (Roma),-ABRA Ass,il bambino a rischio aritmico (Roma), -Mov. per la salute dei giovani (Palermo), per diventare una vera e propria associazione in data 09/03/2021".

A favore delle cardio protezione e cardio prevenzione l’associazione organizza in data 3 settembre 2021 alle ore 21 presso il teatro Vito Zappalà di Mondello, una serata comico musicale con la partecipazione di tantissimi artisti: Ernesto Maria Ponte, Ivan Fiore, I Petrolini; Giovanni Cangialosi, Davide Tusa, Chris Clun, Salvo Caminita, Walk on U2 Tribute band, Maria Antonietta innusa, Salvo Capizzi, Lithio, presentano Filippo Gattuccio e Katiuska Falbo. Durante la serata verrà presentata la raccolta fondi, destinata alla cardio protezione delle scuole medie di Palermo denominata “L’abbraccio di Marta”. La famiglia della piccola Marta Episcopo, deceduta nella sua scuola nel periodo di novembre 2020, ha attivato una campagna di raccolta fondi, dal nome “L’abbraccio di Marta”, che destinerà all’Associazione Piccoli Battiti.

Insieme all’Associazione Piccoli Battiti di Palermo, la famiglia ha sviluppato un obiettivo di raccolta, in linea con la missione dell’Associazione, che ha come scopo la prevenzione e protezione cardiaca in età pediatrica dedicata alla fascia di età della scuola media primaria, ponendo attenzione all’acquisto di attrezzature, formazione del personale ed effettuazione di screening elettrocardiografici. Nel dettaglio:, l'acquisto di 50 defibrillatori semiautomatici (DAE); la formazione di 600 operatori BLSD, P-BLSD, PBLS, MDP, con divulgazione formativa inerente alla cultura della gestione delle emergenze destinata a 1000 alunni.; l'effettuazione di 3 mila screening ECG di prevenzione destinati ai bambini tra gli 11 ed i 13 anni. Tali obiettivi saranno realizzati grazie alla raccolta fondi avviata e promossa dalla famiglia di Marta Episcopo. L'associazione intende sostenere la raccolta, anche attraverso i donatori, al fine del raggiungimento dell'obiettivo. "Questa storia, la nostra storia, nasce da una cosa brutta trasformatasi in bella, la sofferenza di un piccolo cuore ha dato a tanti la forza di lottare, salvando tante vite, in fondo tutto parte da lì, parte da un piccolo battito, ed è proprio per questo che lo facciamo, per ogni battito...per ogni singolo piccolo battito, che unisce tutti noi".

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...