La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa: il tour a Palermo

Domenica 20 novembre nuovo appuntamento con "La vecchia dell'aceto", la passeggiata raccontata Tacus dedicata a Giovanna Bonanno, l'avvelenatrice palermitana conosciuta come Vecchia dell'Aceto, protagonista di uno dei romanzi più letti di Luigi Natoli, tra i personaggi più affascinanti e controversi della tradizione popolare siciliana.

Palermo, XVIII secolo. Dal cuore del quartiere Capo si fa largo l'eco la storia di una temibile megera, di un veleno silenzioso e letale ed una lunga scia di morti misteriose. Dal Noviziato ai Quattro Canti, attraverso l'analisi delle fonti storiche e letterarie, un itinerario nei luoghi dove la Bonanno visse e operò. Per ragioni organizzative la partecipazione all'iniziativa è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente anche via WhatsApp. Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook.

L'evento è un racconto itinerante, da non intendersi come visita guidata. L'itinerario non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.