La vecchia dell'aceto, passeggiata sui passi di Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Nuovo appuntamento, venerdì 17 settembre con il ciclo “Luigi Natoli”, la serie di passeggiate raccontate ispirate ai romanzi ed ai personaggi raccontati dalla penna del celebre scrittore palermitano. Un tour storico - letterario che ha per protagonista Giovanna Bonanno, nota e temuta avvelenatrice palermitana, conosciuta dal grande pubblico come Vecchia dell'Aceto.

Una megera, un potente veleno e, sullo sfondo, amori clandestini, passioni proibite, tradimenti e una lunga scia di morte. Nella cornice di una Palermo settecentesca, dalle tinte fosche e misteriose, all'interno del groviglio di vicoli e stradine del centro storico, prende vita il racconto della vicenda della Bonanno. Un racconto itinerante, nel cuore del quartiere Capo, sulle tracce, tra realtà storica e finzione narrativa, di uno dei personaggi più caratteristici e controversi del folklore palermitano.

Modalità di partecipazione: in ottemperanza alle vigenti disposizioni anti Covid-19, l'attività prevede un gruppo contingentato di partecipanti a cui sarà possibile aderire solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio indossare la mascherina (coprendo interamente naso e bocca) e mantenere sempre una distanza interpersonale di 1.5 metri.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito da nuovi contenuti.

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

