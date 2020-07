Aspettando San Lorenzo, una passeggiata tra racconti e leggende sotto le stelle

Una passeggiata sotto le stelle aspettando San Lorenzo, durante la quale ripercorreremo insieme racconti e leggende, storie di personaggi che hanno fatto la storia di questa città e che ancora oggi risuonano nella memoria collettiva, da Procopio Cutò a Giovanna Bonanno, dalla Regina Giovanna d’Angiò al comico Ferrazzano. Per non dimenticare i luoghi che hanno segnato la storia di Palermo, da Piazza Croce dei Vespri a Via Materassai. Un vero e proprio salto nel tempo per rivivere le vie di una Palermo troppo spesso sconosciuta e dimenticata.

Punto di incontro: ore 20.30 davanti al Teatro Massimo.

Durata: 2 ore circa.

Costo: € 10 a persona

(visita condotta da guide turistiche abilitate)

Prenotazione obbligatoria: infotourpalermo@gmail.com