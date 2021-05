Passeggiando in libertà, itinerario dal sapore Liberty: verso l'esposizione nazionale

Ritornano gli appuntamenti con Palermoinlove abbracciando un itinerario dal sapore Liberty. Ripercorreremo il clima culturale e politico della Palermo di fin de siècle, culla dell’architettura eclettica dei primi del ‘900 e luogo privilegiato della vita sociale e della belle époque.

Una passeggiata lungo il viale ottocentesco che ha segnato la storia urbana e la vita sociale della città, per rivivere quell’atmosfera di prestigio ed eleganza della grande capitale europea. Uno sguardo più attento a ciò che è rimasto della nostra “città floreale”, con le sue ville private, i giardini pubblici e i grandi teatri, tra avvenimenti mondani e salottieri che le diedero la possibilità di mettersi in mostra e di prepararsi per ospitare la grande Esposizione Nazionale del 1891-92. Un’occasione per riflettere sulle trasformazioni culturali ed urbanistiche che l’hanno attraversata in periodi più recenti.

Punto di incontro: ore 11.00 davanti la fontana del Giardino Inglese

Durata: 2 ore circa.

Costo: 10 euro a persona

(visita condotta da guide turistiche abilitate)

Il tour verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. Prenotazione obbligatoria: infotourpalermo@gmail.com