Il conte di Cagliostro tra enigmi alchemici e messaggi esoterici: la passeggiata in notturna

Alchimista, esoterista, avventuriero, truffatore, forse mago: chi fu davvero il celebre Conte di Cagliostro? Personaggio complesso, amato e odiato, idolatrato e infamato, protagonista del suo tempo, capace come pochi di imprimere la propria impronta nella cultura dell'epoca in modo indelebile.

Dall'infanzia a Palermo all'iniziazione massonica, dai viaggi tra le grandi corti europee al processo intentato dal Sant'Uffizio ed, ancora, dalla prigionia alla misteriosa morte. In un fitto intreccio di realtà, mito e leggenda - tra enigmi alchemici e messaggi esoterici - una passeggiata raccontata storico-antropologica sulle tracce delle infinite sfumature dell'animo di Cagliostro, ripercorrendo, attraverso i luoghi della città che lo videro protagonista, le tappe fondamentali della sua vita e del suo pensiero filosofico.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 presso Piazza Bellini (Largo Cavalieri del Santo Sepolcro - davanti l'ufficio di informazioni turistiche). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. L'attività si svolge nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. La partecipazione è, dunque, valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non da intendersi come una visita guidata o un tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva. Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Il Conte di Cagliostro. Enigmi alchemici e messaggi esoterici" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.