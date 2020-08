I colori della tradizione, a Petralia Sottana torna il ballo della Pantomima della Cordella

Tra gli scorci di Petralia Sottana torna l'immancabile appuntamento con le tradizioni popolari e l'immersione del ballo della Pantomima della Cordella. Appuntamento domenica 16 agosto alle 16 nello stadio comunale.

Il Ballo Pantomima della Cordella, con la sua tradizione lunga oltre 80 anni, è stato incluso nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana. Dodici coppie di ballerini, ognuno dei quali rappresenta i mesi dell'anno, ballano attorno a un palo sormontato da spighe di grano reggendo dei nastri di vari colori, che vengono intrecciati a simboleggiare le stagioni o le costellazioni che ruotano attorno al sole, autore della fecondità agreste e della vita.

"L'Associazione Ballo Pantomima della Cordella - scrivono su Facebook - per via della diffusione a livello mondiale del Covid-19, ha dovuto a malincuore rinunciare a tutti gli eventi in programmazione oltre che all'antico corteo nuziale che da sempre riempie di musica e colori l’intero borgo. Nonostante tutto, però, ha deciso di mantenere la tradizione rievocando comunque il nostro ballo che da più di 80 anni riempie di colori e musica il caratteristico corso di Petralia Sottana. L’edizione del 2020 vedrà quindi, per via delle disposizioni ministeriali, come unico appuntamento il Ballo Pantomima della Cordella che si terrà giorno 16 agosto alle ore 16:00 presso lo stadio comunale di Petralia Sottana".