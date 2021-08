Palermo criminale: la passeggiata alla scoperta dell'anima oscura della città tra assassini, spie e truffatori

Dopo "Palermo Noir. Sulle tracce di delitti, intrighi e crimini misteriosi", venerdì 27 agosto 2021 TACUS torna a raccontare storie di ordinaria e straordinaria criminalità a "Palermo criminale. Assassini, spie e truffatori", ripercorrendo storie di grandi e piccoli reati. Innumerevoli sono i segreti che si nascondono negli antichi vicoli di Palermo: un caleidoscopio di intrighi, congiure, strane morti, omicidi eccellenti e crimini irrisolti; un palcoscenico di luci e ombre.



Come in un grande scacchiere si muovono, come pedine, malavitosi, criminali, ladri, truffatori e spie, protagonisti di una passeggiata raccontata alla scoperta dell'anima oscura della città. Tra avvelenamenti, rapimenti e omicidi consumati tra i saloni nobiliari o tra le navate delle chiese, un viaggio dalle tinte rosso sangue. In linea con le vigenti disposizioni anticovid la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp).



Le passeggiate raccontate Tacus sono un'opera di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Criminale. Assassini, spie e truffatori" è un percorso originale ideato da TACUS Arte Integrazione Cultura.



Raduno: Piazza San Giorgio dei Genovesi ore 20:45

Contributo €3 soci TACUS - €5 non soci

Prenotazione obbligatoria.



N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non da considerarsi come visita guidata; non sono previsti ingressi e si articola totalmente in esterna e su piano strada. Data e orario sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...