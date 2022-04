"Palermo abbannia!": spettacolo di cabaret con Moschella&Mulè e Gino Carista

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2022 (sabato alle 21,00 – domenica alle 17,45) Teatro Sant'Eugenio di piazza Europa in scena "Palermo Abannia!", scritto da Giuseppe Moschella e da Gino Carista con Moschella&Mulè e Gino Carista assistente di compagnia Elisabetta Loria.

Lo spettacolo vede per la prima volta insieme sul palco Moschella&Mulè e Gino Carista, le cui diverse corde comiche si amalgamano magicamente per raccontare da piu punti di vista la Palermo di un tempo e quella di oggi. Una Palermo che partendo dallo strumento antico e nobile dell'abbanniata ...“abbannia” personaggi, storie, aneddoti tratti dal repertorio dei tre artisti in scena e ispirati dal colore e calore dei Palermitani. Una Palermo che abbannìa la sua richiesta d'amore. L'abbanniata infatti era ed è usata per reclamizzare e vendere la propria mercanzia, ma qui si impone come mezzo per declamare e reclamare il proprio amore verso la bellezza di Palermo, spesso “ignorata” dai suoi abitanti. I tre mattatori sono felici di regalare due ore di assoluto divertimento sfociando nel pezzo finale a tre dove raggiungono l'apice comico più alto e “folcloristico”!