All'Orto Botanico "Alcesti, note sull'aldilà": una conversazione pubblica e talk d'artista

Giovedi? 1 giugno alle ore 16.30 si svolgerà presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo una tavola rotonda aperta al pubblico, con interventi di Laura Barreca, (direttrice del Museo Civico di Castelbuono) Chiara Agnello, (Professoressa associata di Filosofia Teoretica presso il Dipartimento SPPEFF dell'Universita? degli Studi di Palermo) Eugenia Nicolosi, (giornalista, scrittrice e femminista,) Maria Rosa Sossai, (responsabile Dipartimento Progetti Partecipativi, Museo Civico di Castelbuono).

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del prof. Michelangelo Gruttadauria (Presidente Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo). Seguirà una conversazione tra l’artista Beatrice Gibson e la curatrice Giulia Colletti, (Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e Cura).

Partendo dal processo creativo che ha portato Gibson e Gordon a immaginare la figura di Alcesti - al centro dell’ultimo lavoro filmico, Dreaming Alcestis - come una figura onirica, il focus dell’incontro sarà l’aldilà, tema ricorrente nella mitologia greca e non solo, sia nel suo significato concreto di cessazione della vita terrena, sia nel suo portato simbolico e onirico che trascende il reale. Il sogno è un viaggio che di solito si compie durante il sonno, durante il quale entriamo in contatto sia con persone non più in vita sia con viventi. La dimensione onirica, esplorata da Beatrice Gibson nel film, genera stati creativi inimmaginabili e stabilisce connessioni impensabili a livello razionale.

La conversazione tra Gibson e Colletti svelerà il processo dell'artista e toccherà la sua pratica più ampia. L’evento è promosso dal Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con il Dipartimento SPPEFF e il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo. Si svolge nell’ambito del programma pubblico del progetto filmico Dreaming Alcestis, a cura di Beatrice Gibson e Maria Rosa Sossai.

Dreaming Alcestis è attualmente esposto fino al 10 settembre al Museo Civico di Castelbuono con una mostra a cura di Laura Barreca. Commissionato dal Museo Civico di Castelbuono (Palermo) e l’Hayward Gallery Touring del Southbank Centre (Londra) per il British Art Show 9, Dreaming Alcestis è realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (X Edizione 2021), Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il film è prodotto da Okta Film, con il supporto di Iconoclast e Somesuch.