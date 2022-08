Dopo il successo in Olanda, l'Orchestra sinfonica siciliana in concerto con Tony Momrelle allo Steri

Dopo il recentissimo successo in Olanda, all’Amersforrt Jazz Festival, l’Orchestra Jazz Siciliana non si ferma e continua le sue esibizione con un altro grande artista internazionale, Tony Momrelle. Uno dei musicisti funky, soul e jazz più eccitanti e significativi del moderno palcoscenico britannico. Momrelle viene definito da Paul Monrey nella nota rivista internazionale The Guardian “La Meraviglia di Stevie Wonder del 21° secolo”. In scena per Jazz Section nell’ambito del Festival Palermo Classica, Tony Momrelle e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Vito Giordano, il 19 agosto alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri. A Palermo il programma proposto con l’Orchestra Jazz Siciliana è variegato e spazia dall’original funky & rhythm’n blues come i brani Change Gone Come, Message in the Music, With your Luv, She’s All I Need You, Same Old Love Song al repertorio degli standards internazionali per orchestra e voce come You Are The Sunshine of my Life, Fly me to the Moon, Me and Mrs Jones, Come Fly With me, For Once in My Life. Inoltre, l’Orchestra Jazz Siciliana suonerà un brano strumentale che è Rapsodia in blu con l’arrangiamento di Eumir Deodato.

In una carriera musicale che dura da oltre 20 anni, si è esibito con alcuni dei più grandi artisti del mondo: Incognito, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, Robert Palmer e molti altri. Nell'autunno 2016 ha supportato i leggendari Earth, Wind & Fire nel loro tour tutto esaurito nel Regno Unito. Momrelle è stato il cantante maschile principale della famosa band britannica Acid-jazz Incognito per più di sedici anni prima di iniziare la sua carriera da solista. Con le apparizioni come ospiti di Talib Kweli, Chantae Cann e Tony Remy, l'album è una contagiosa mescolanza di sintetizzatori ispirati agli anni Ottanta, tasti jazz, pianoforte classico e voci soul impennate. Canalizzando Hathaway, Wonder e innumerevoli altri suoni, stili e idee attraverso la sua interpretazione autentica e completamente contemporanea di ciò che la musica soul britannica significa oggi, Momrelle ha realizzato qualcosa di profondamente speciale in " Keep Pushing". Momrelle è volato in tutto il mondo, suonando davanti a un pubblico con tutto esaurito in luoghi e festival nel Regno Unito, Australia, Italia, Germania, Russia, Francia, Indonesia e molti altri. In patria, ha abbagliato il pubblico all'EFG London Jazz Festival e al Cheltenham Jazz Festival per diversi anni consecutivi. In una carriera musicale che dura da oltre 20 anni, si è esibito con alcuni dei più grandi artisti del mondo: Incognito, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, Robert Palmer e molti altri. Nell'autunno 2016 ha supportato i leggendari Earth, Wind & Fire.

Formazione Orchestra Jazz Siciliana

Direzione Maestro Vito Giordano

Sassofoni

Giovanni Balistreri Alto 1

M. Fiscella Alto 2

Francesco Marchese Tenore 1

Carmelo Sacco Tenore 2

P. Catalano Baritono;

Tromboni

Sal Pizzurro

Salvo Pizzo

Salvatore Nania

Giovanni D'Asta

Trombe

Andrea Priola

Faro Riina

Giovanni Calderone

Aldo Oliveri

Ritmica

Riccardo Randisi piano

Giuseppe Costa basso

Vito Vultaggio batteria

Sergio Munafo chitarra

Sergio Cammalleri percussioni

Biglietti e prevendita: www.brassgroup.it, www.bluetickets.it, www.ciaotickets.it.