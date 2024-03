Ogni donna è un..."Cocciu d'amuri": le coriste per gioco al Teatro Fontarò

Sessanta donne, diverse, frene,che, moderne, contemporanee, calate nei loro ruoli di madri, mogli, professioniste in vari ambi, lavora,vi; eppure c’è un momento della se:mana che le accomuna, che le rende uguali nella loro splendente unicità, è il momento del ‘far Coro’ e lasciarsi trasportare dalla Musica. L’incontro tra queste fantastiche donne è curato e guidato da Monica Faja, esperta Direttrice nell’ambito del canto corale, donna alquanto speciale per l’uso sapiente che ha nel metter insieme, modellare, trascinare e trasmettere la sua smisurata passione per la musica alle sue Coriste.

Qualche mese fa Monica Faja, instancabile e crea,va, ha avuto l’idea di sollecitare le coriste ad affrontare un nuovo Progetto che le Mettesse alla prova non solo sul fronte musicale, ma che le rendesse protagoniste nella realizzazione di un cortometraggio: nasce così Ciascuna donna è un… “Cocciu d’Amuri”. Ecco così le giornate passate in sala di registrazione e nei luoghi delle riprese video, per regalarsi altri momen, di identità colle:va in nome della musica.

Le “Coriste per Gioco”, presenteranno il cortometraggio “Cocciu d’Amuri”, giovedì 4 aprile alle ore 19:00, presso il Teatro Fontarò di Largo Lituania 10, a Palermo. La bellissima serenata siciliana, con testo e musica di Lello Analfino, è stata arrangiata dal maestro Aurelio Fragapane, proprio per le Coriste di questa compagine. Un brano bellissimo con armonie Perfette per questo coro tutto al femminile, che incanta ad ogni performance! Durante la serata le Coriste, seguendo l’incalzare delle domande di Kate Worker, si racconteranno, Attraverso l’esecuzione di alcuni pezzi del loro repertorio, accompagnate al pianoforte da Alessandro Pisciotta, e ripercorreranno in breve le tappe salien, della storia del coro e di come quest’ul,mo, in brevissimo tempo, abbia accolto un considerevole numero di partecipanti,.