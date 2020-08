Termini Imerese, appuntamento con la cultura: al via "Notti clandestine"

Al via a Termini Imerese la X edizione di Notti Clandestine, la kermesse culturale che dal 25 al 29 agosto animerà le serate della cittadina in provincia di Palermo, a Piano Barlaci in Piazza San Giovanni.

Una cinque giorni scandita da cortometraggi, concerti, reading di poesia, spettacoli teatrali e di danza, incontri con intellettuali e protagonisti locali e nazionali del mondo della cultura. Tra questi il cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli, che si esibirà nella serata di apertura. La sera successiva l’attore palermitano Lollo Franco riceverà il Premio alla Carriera “Gatto Barlacio 2020”. Antonio Presti, magnate e promotore della Fiumara d’Arte, e Felice Cavallaro, giornalista e ideatore de “La strada degli scrittori”, prenderanno parte alla manifestazione giovedì 27 agosto. Venerdì 28 sarà la volta di Andrea Bartoli, promotore del Cultural Farm Park di Favara, e Cecilia Gayle, la cantante costaricana naturalizzata italiana che riceverà il premio alla carriera “Gatto Barlacio 2020”, a seguire lo spettacolo di cabaret di Antonio Pandolfo e Marco Manera. Infine, sabato 29 saliranno sul palco la musicista e compositrice Paola Ghigo e il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia per la Sicilia Ivan Scinardo, mentre in collegamento video interverranno Maurizio Nichetti, Valentino Picone e Camille Marceau.

“Vedo notti clandestine come un contenitore di emozioni - dichiara Rocco Mortelliti, direttore artistico di Notti Clandestine - dove si incontrano e si abbracciano tutte le varie arti. L’anno scorso abbiamo ottenuto un grande risultato sia in termini di qualità delle iniziative proposte che di pubblico. Quest’anno, facendo attenzione al covid, proveremo a riproporre la stessa esperienza. Parleremo di cinema, danza, letteratura, giornalismo… parleremo della nostra Italia e della nostra Sicilia. Sono orgoglioso di far parte di questo team di persone entusiaste che cerca di riempire un contenitore emozionale”. Notti Clandestine è patrocinato da: Comune di Termini Imerese, Lions Termini Imerese Host, Federazione italiana teatro amatori, Amici della musica Giuseppe Mulè. Main sponsor Enel e Lvs Group.