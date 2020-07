A Petralia Sottana va in scena la terza edizione della Notte bianca del cinema

A Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, l’8 agosto si svolgerà la "Notte bianca del cinema" un evento unico giunto alla terza edizione organizzata da Grifeoeventi e il Comune che interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana dove il centro storico diventa una multisala naturale.

Tra le tante iniziative in programma è prevista la consegna dei premi "Fotogrammi di Pietra" ad attori e registi tra cui Aurelio Grimaldi per il film Il Delitto Mattarella, presente con alcuni attori del cast, tra cui David Coco (che impersona Piersanti Mattarella nel film) Paolo Licata con il film Picciridda, Alessio Vassallo, (Mimì nel Commissario Montalbano). E poi ancora l'indimenticato Toto' Cascio di Nuovo Cinema Paradiso, per ricordare la figura del grande attore Vincent Schiavelli ci sarà anche la compagna e attrice Katia Vitale, l’attore Filippo Luna,Ivan Scinardo e tanti altri si uniranno a questo elenco

Per tutta la notte nelle piazze, nei vicoli, saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film. Non ci si limiterà però ad una attività meramente cinematografica: nelle suggestive locations del centro storico, ci saranno mostre, workshop, intrattenimenti musicali con le migliori colonne sonore, angoli gastronomici rievocativi della storia cinematografica e televisiva. Una sezione particolare, in apertura della kermesse, sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi. A presentare gli ospiti sarà Elvira Terranova.