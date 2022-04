Musixology al Seven, vinili in terrazza con il dj set house-techno di Nunzio Borino 

Musica in vinile e aperitivo con vista sulla città. Tornano i dj-set di Musixology al Seven restaurant. Giovedì 28 aprile, a partire dalle 19.30, per la rassegna pensata dal ristorante dell’Hotel Ambasciatori di via Roma che mette insieme la musica e la mixology, salirà in consolle Nunzio Borino, icona della musica underground palermitana.

Classe 1980, collezionista di vinili e amante della musica in ogni sua sfaccettatura, Nunzio Borino è fra le figure più rappresentative della scena underground della città. Dj dalle mille sfaccettature, si è sempre distinto per il suo saper essere fagocitatore di tutte le angolazioni della musica elettronica.

Sfaccettato come pochi altri, da Ovest a Est, da Nord a Sud, Nunzio Borino è sia il metronomo che la bussola di se stesso: quando c’è lui in consolle, d’altronde, non ci si perde mai. I suoi dj set, infatti, hanno un sound ibrido ed elegante, ricco di contaminazioni, groove, a cavallo tra house e techno, arricchito da note funk e suoni elettronici.

Prossimo appuntamento in programma è per giovedì 5 maggio: torna il jazz con BeatPop, il duo composto da Rita Collura al sax e Riccardo Serradifalco alla chitarra. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta chiamando il numero 091.6166881 oppure mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.