Presepi nel borgo, il Natale d'arte tra tradizione e spiritualità in mostra a Cefalù

Si chiama “Presepi nel Borgo” ed è il titolo di una mostra organizzata dal Comune di Cefalù che racchiude una serie molto particolare di presepi artistici realizzati nel segno della tradizione e della spiritualità propria del periodo natalizio.

La mostra è allestita all’interno dell’Ottagono di Santa Caterina, lo spazio annesso al palazzo municipale. L’esposizione potrà essere fruita gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, sino all’8 gennaio.

All’interno dello spazio arte e creatività si mischiano alla tradizione. Non mancano presepi già premiati ricamati a mano all’uncinetto, come altri realizzati in legno, sino a quelli racchiusi in preziose teche antiche. Un viaggio nella Natività davvero per tutti i gusti.

L’esposizione è il frutto di una collaborazione con l’associazione nazionale Bersaglieri Manzella di Casteldaccia e inserita all’interno del circuito cittadino “La via dei presepi” organizzata dalla Pro Loco di Cefalù e dalla Curia.