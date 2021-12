"Sicilia, monumento emotivo", a Terrasini la mostra fotografica con gli scatti di Letizia Palagonia e Zino Citelli

L’identità mediterranea raccontata attraverso gli scatti dei fotografi Zino Citelli e Letizia Palagonia a cura di Monica Cecere e Maria Muscarello. Vernissage sabato 18 dicembre alle 18 allìassociazione culturali Labirinti ideali di Terrasini. In occasione dell’inaugurazione della rinnovata sede dell’Associazione Culturale “Labirinti Ideali”, è stata ideata una mostra fotografica, che ha come tema l’Identità Mediterranea, visitabile fino al 31 dicembre.

Il Mediterraneo, il “mare fra le terre”, ha rappresentato e rappresenta l’opportunità di congiungimento fra molteplici diversità. E così nei secoli si è identificato non solo in un mare ma in una vera e propria Civiltà, quella Mediterranea. Come ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Mimmo Di Mercurio: “Il Mediterraneo, il mare fatto da tanti mari, può essere riconosciuto come il luogo dove si è realmente attuata quella che è l’essenza della globalizzazione, cioè la diffusione su larga scala di idee, culture, usi e costumi differenti che in secoli di contaminazione sono diventati un unicum mondiale. Un'identità culturale unica nata dall’incontro dei vari e diversi popoli che animano il Mare Nostrum. L’ “Identità Mediterranea”, come bene culturale immateriale, è dunque da tutelare da tutto ciò che tende ad un sostanziale impoverimento ed appiattimento del pensiero e delle identità”.



Letizia Palagonia e Zino Citelli, attraverso i loro scatti – totalmente differenti come stile, quasi antagonisti nel racconto dell’immagine – sono riusciti a mettere in risalto la sicilianità, come frammento identitario facente parte della più ampia cultura mediterranea.

I due autori, che saranno presenti al vernissage, hanno avuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali e le loro foto sono state pubblicate su riviste di settore e di moda di notevole prestigio.

La mostra si terrà dal 18 al 31 dicembre 2021 presso la sede dell’Associazione Culturale “Labirinti Ideali” di Terrasini, via Palermo 76.



L’Associazione Culturale “Labirinti Ideali” da alcuni anni movimenta culturalmente la città di Terrasini e i territori limitrofi.

Lo scopo dell’associazione è stimolare spunti di riflessione altri sulla società contemporanea attraverso l’organizzazione di eventi come presentazione di libri, concorsi letterari, mostre dedicate alle diverse arti, convegni e giornate di studio.

La possibilità di incontrarsi grazie a questo tipo di manifestazioni dà la possibilità a chi partecipa di avere dei confronti su temi attuali e/o del passato che comunque “condizionano” l’“essere cittadini”.