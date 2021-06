Artisticamente, mostra di artigianato a Villa Adriana con le opere di Filippo Lo Iacono

Il 26 e 27 giugno vi aspettiamo a Villa Adriana in via San Lorenzo 282 in compagnia di tanti bravissimi artisti. Per l'occasione la Villa apre le porte ai suoi ospiti in sicurezza e in una veste rinnovata dei suoi spazi esterni.

Troverete infatti lo splendido giardino allestito con le esposizioni di tantissimi artigiani dei più svariati generi, gioielli, borse, oggettistica, abbigliamento, gastronomia e tanto altro, tutto realizzato a mano; e per gli amanti del vintage ci sarà uno spazio dedicato agli articoli del settore. Sarà anche allestita una mostra espositiva di quadri del grandissimo Filippo Lo Iacono. E non mancherà l'intrattenimento e le degustazioni grazie alla partecipazione della pasticcera Lidia Calà che preparerà per voi le sue specialità offrendovi una degustazione gratuita.

E per gli amanti dell'arte ci sarà la possibilità di visitare l'interno di Villa Adriana, con i suoi splendidi saloni e le sue magnifiche collezioni, il tutto accompagnati da una guida turistica accreditata che vi seguirà durante questo magnifico percorso. L'orario di apertura al pubblico è dalle 10:00 alle 20:00 e naturalmente l'ingresso è gratuito.

Con le sue eccellenze la manifestazione rappresenta un tappa immancabile per tutti i palermitani che desiderano trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e dell'intrattenimento oltre che per acquistare un oggetto unico e originale. Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie creazioni.

Il lavoro più bello e più nobile si fa con le mani e questa manifestazione rappresenta una delle più importanti piattaforme dell'artigianato; tanti talenti di nicchia pronti a raccontare le loro storie in uno spazio espositivo unico e suggestivo. La tradizione dell'artigianato congiunta all'innovazione di una ricerca costante delle forme e dei materiali, questi sono i segreti del successo di un settore che trova in questa manifestazione una vetrina d'eccezione

