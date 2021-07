Miss reginetta d'Italia, una serata all'insegna della bellezza: finale regionale a Ficarazzi

Una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza quella che si terrà sabato 24 luglio alle ore 21:00 in via Caduti di Nassirja. La tappa regionale del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia, organizzata da Giuseppe Messina Managment, sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.

Le candidate al titolo, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, provenienti da ogni parte della Sicilia dopo aver superato le altre tappe del concorso, daranno prova del loro charme e della loro bellezza dinanzi ad una giuria che decreterà la più bella. Le ragazze sfileranno su una passerella allestita per l’occasione, in costume, abiti casual e in elegante. Saranno valutate la bellezza, il portamento e l’eleganza e la vincitrice della serata parteciperà alla finale che si terrà il 31 agosto a Riccione.

Myriam Messina e Francesca Lucido cureranno il make-up delle ragazze in gara. La fotografia sarà a cura di Marco Davì, le coreografie di Maria Stella Orlando e le musiche del maestro Edmondo Teodolindo Negri. Nella stessa serata sarà decretata la vincitrice regionale anche di Miss Reginetta d’Italia Over che parteciperà alla finale il 27 agosto a Riccione. Anche le candidate, di età compresa tra i 30 e i 60 anni divise in tre fasce: 30-40, 41-50 e 51-60, sfileranno in passerella dinanzi alla giuria. Ospite della serata il cantante Armand Curameng.

Nel rispetto delle misure anticovid, l’evento si terrà in piazza all’aperto e i posti a sedere per il pubblico saranno distanziati. Miss Reginetta d’Italia ha più volte dimostrato di essere un trampolino di lancio per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo, dando l’opportunità a tante ragazze di farsi conoscere ed apprezzare.

Una serata, ricca di fascino e tanto glamour, all’insegna della bellezza e dell’eleganza, da non perdere. Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor: III Periodico, SG Sala Giuseppe srl di Casteldaccia, Eco XXI Soluzioni per l’ambiente, Promo Shops.it, Tipolitografia Copygraphic, Mc Club ed EuroAmbiente. Ingresso gratuito

