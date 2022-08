Un pezzo di Miami a Bagheria, musica e spettacolo al Sea public

Arriva a Bagheria, il 14 agosto al Sea public, Miami, (Reggaeton/Trap on tour), il format di music entertainment in tour dal 2015. Due i dj d'eccezione, l'italiano Giuann Shadai, il venezuelano Sale Sanchez, (Flow Latino - Radio Piterpan, Vibra Fm), al microfono Il cubano Jonathan Fernandez, le favolose Miami Queens, i sexy Miami kings, i tristemente noti party animals Perro Borracho e Leon el Guevon. Il brand è uno dei pochi fatto da street soldiers amanti del suono urbano da tempo, da quando la grande ondata del reggaeton, e dei ritmi urbani della dancehall e dell'hip hop, riempiva appena le sale dei locali. Miami è un viaggio che tocca gli Stati Uniti, passando per l' America Latina, per la Jamaica, volando sull'Europa fino ad atterrare in Italia.