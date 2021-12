Feste al sapore di jazz, Loredana Melodia Quartet al Miles Davis Jazz club

Una serata che unisce il jazz alle festività. Il Loredana Melodia quartet suona il 30 dicembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.



Sul palco: Loredana Melodia lla voce con Giuseppe Vasapolli Carmelo Salemi e Riccardo Lo Bue. In scaletta le più note canzoni natalizie, cantare e suonate in chiave jazz. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.



Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991.



La pagina Facebook è: www.facebook.com/milesdavisjazzclub/.