Libri, laboratori per bambini, visite guidate e brunch: il weekend al Museo Salinas

Grande successo di pubblico per la rassegna “Dicembre al museo” organizzata e promossa dal Museo Archeologico Salinas. Per l’ultimo weekend di appuntamenti sono previsti diverse attività sia per adulti che per bambini e domenica si conclude con il consueto brunch dedicato alle eccellenze siciliane.

Venerdì 17 dicembre alle 17 la presentazione in anteprima assoluta del libro "L'albero di ciliegie" di Silvia Petrucci e Chiara Buccheri (Edizioni Leima). L'uscita ufficiale del libro è prevista per gennaio 2022 ma in occasione della nostra rassegna autori ed editore regaleranno una anticipazione nazionale a tutti i lettori.

“L’albero di ciliegie” è un racconto per bambini sulla condivisione e sul senso di comunità. Il protagonista della storia è un maestoso albero attorno cui giocano e partecipano a dei rituali agricoli un folto gruppo di bambini. Quando, a seguito di una spartizione dei germogli cresciuti dall’albero, ognuno si ritrova nel proprio spazio domestico, ogni individuo – umano e vegetale – inizia un periodo si sofferenza. Saranno la lungimiranza e l’astuzia della vecchia contadina, padrona del terreno in cui vive l’albero, a radunare nuovamente tutti i bambini e dare a ciascuno un ruolo, facendo ritrovare loro la gioia della condivisione che supera quella del possesso. A seguire laboratorio per bambini “Mi racconti una storia senza libro?” (dai 6 anni in su, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Sabato 18 dicembre alle 17 tocca ad un nuovo appuntamento con il seguitissimo laboratorio creativo Letture CreAttive a cura di Stella Lo Sardo (dai 4 anni in su, biglietto 8 euro: https://bit.ly/3DjVBPi).

Domenica 19 dicembre alle 11 un’altra presentazione interessante con il libro "Totò, Tetù e i Pupi di zucchero" di Valentina Di Miceli (Nuova Ipsa Editore). Attraverso le magiche parole del nonno Totuccio, Toto?, un bambino vivace e sempre felice, vive come in un sogno la magica storia della festa dei morti in Sicilia, quando nella notte tra l’uno e il due novembre si aprono le porte del cielo e i nostri cari defunti scendono sulla terra a trovarci. A seguire laboratorio adatto ai bambini dai 4 anni in su (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili). Alle 11,30 per gli adulti è prevista la visita didattica alla collezione archeologica del Museo Salinas e alla mostra “Francesco Messina, Greco di Sicilia”. La mostra presenta diciotto opere di Francesco Messina, scelte per la loro capacità di raccontare, in maniera esemplificativa, i temi più cari e maggiormente trattati dall'artista nel corso della sua vita: il corpo, l’ideale classico, il frammento, il movimento e la vitalità nelle ballerine e nei cavalli in corsa. Per Messina, "Greco di Sicilia" come amava definirsi, l'antichità non è solo motivo di ispirazione, ma un'eredità viva e presente nella storia che prende forma nuova nelle sue creazioni” (biglietto 5 euro acquistabile online qui: https://bit.ly/3EBGoKI). Alle 12 brunch al Cafe Culture del Museo con prelibatezze della tradizione siciliana. Per maggiori info sul menù e prenotazioni: 3457765493

Maggiori informazioni su www.coopculture.it

Tutti gli eventi sono su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili