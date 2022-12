Torna a Sanlorenzo Mago Birillo: al Mercato balli, giochi, laboratori e... Babbo Natale

Una carrellata di appuntamenti segna la settimana di apertura delle festività natalizie al Mercato: domenica 11 dicembre Sanlorenzo si colora di vivaci appuntamenti natalizi tra laboratori, giochi e balli per i più piccoli. E poi nel weekend spazio alla musica, con i Tre Terzi, i Possibili Scenari con il tributo a Cremonini e i Treephase.

Al Mercato il Natale è dei piccoli: domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 11.30, torna a Sanlorenzo Mago Birillo per celebrare insieme il Natale con tanto divertimento, tra balli, giochi e un ospite speciale Babbo Natale. Spazio poi anche alla merenda del Mercato con le specialità del Forno pensate ad hoc per i più piccoli. A chiudere la festa ci sarà l’incontro con Babbo Natale per i piccoli. Bambini dai 4 anni in su, per un massimo di 50 partecipanti. Ticket: 10 euro a bambino, secondo ingresso per fratellino o sorellina 8 euro. Biglietti online sul sito.

I laboratori manga di Beatrice Gozzo sono un “contenitore” di esperienze pratico - artistiche, di sperimentazione e di scoperta, che puntano alla conoscenza, alla creatività e allo sviluppo di competenze artistiche. Durante il laboratorio, i piccoli imparano grazie a supporti visivi a disegnare la figura umana, seguendo le guide per i disegni kawaii e chibi, spaziando da disegni a tema natalizio, cartoline di Auguri, proprie caricature e realizzazione di stickers con i nostri disegni. Turno unico alle 18.00. Bambini dai 6 anni in su. Prenotazione ticket tramite messaggio Whatsapp.