La Domenica Favorita va in trasferta: a Piano Battaglia giochi ed escursioni per tutta la famiglia

Dopo il grande successo della prima giornata al Parco della Favorita con diecimila visitatori, “La Domenica Favorita”, per la prima volta, allarga i suoi confini e fa tappa a Piano Battaglia, con un evento straordinario domenica 15 ottobre a partire dalle 9.30. La formula non cambia: sport, visite naturalistiche, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta animeranno la frazione del comune di Petralia Sottana, dove saranno aperti anche gli impianti di risalita gestiti da Palermo Energia, società in house della Città Metropolitana.

La quinta edizione della manifestazione ludica-sportiva e culturale promossa dal Comune e dalla Città metropolitana di Palermo, e patrocinata dal Comune di Petralia Sottana, dal Comune di Corleone, dall’Ente Parco delle Madonie, dai Rangers e dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana proseguirà il 22 ottobre alla Real Casina di Caccia nella località della Ficuzza (Corleone) per poi concludersi il 5 novembre nuovamente al Parco della Favorita.

Il programma

Anche a Piano Battaglia il format prevede un ricco palinsesto di attività ludiche, sportive e culturali (consultabile sul sito ladomenicafavorita.com) grazie alla partecipazione di decine di istituzioni, fondazioni e associazioni. Le attività si concentreranno nell’area antistante la partenza degli gli impianti di risalita tra il Rifugio Marini, il ristorante Lo Scoiattolo e la chiesa Madonna delle Nevi.

Spettacoli ed eventi

Nella località sciistica sarà presente la Marching Band della Fondazione Brass Group con un'esibizione itinerante. Tantissime le attività per i bambini. Il Corpo dei Vigili del Fuoco con lo spettacolo “Pompieropoli” che consentirà ai più piccoli di vivere l’esperienza di essere un pompiere tra passaggi in teleferica e spegnimento di piccoli fuochi.

Giochi, sport e visite naturalistiche

Previsti, inoltre, divertenti percorsi e giochi in bici alla scoperta della natura adatti a tutte le età e a minori diversamente abili. Tra le tante attività ci saranno l'arrampicata sportiva sugli alberi, giochi e animazioni ad alta quota, scacchi e chess boxing, le attività per i cani del Dog Village, laboratori ludico-ricreativi tra cui la sensibilizzazione all'uso e alla rigenerazione di biciclette abbandonate. Da non perdere le meravigliose visite naturalistiche alla scoperta dei fossili delle Madonie, la passeggiata alla Battaglietta e il percorso sul sentiero del faggio secolare a Monte Mufara.

Programma salute e benessere

Dopo gli importanti numeri registrati domenica 1 ottobre nel Parco della Favorita, con oltre 780 prestazioni effettuate, i camper dell'Asp 6 approdano anche a Piano Battaglia dove sarà allestita un’area dedicata alla salute e al benessere. All'interno dei camper sarà possibile effettuare gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico. Nell’area diverse associazioni si occuperanno anche di informazione e sensibilizzazione.

I mercoledì didattici per le scuole

Anche quest’anno tornano i mercoledì didattici delle scuole, un ciclo di appuntamenti e incontri riservati agli studenti di alcuni istituti della città alla scoperta del parco della Favorita. Nel primo mercoledì, lo scorso 4 ottobre, si è registrata una grande partecipazione. L’associazione Guide turistiche italiane e la cooperativa Minimupa, proporrà ai ragazzi e ai docenti la visita al piano nobile della Villa Niscemi e una serie di passeggiate con i responsabili della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino. Nell’atrio di Villa Niscemi, l’Aps “Movimento per la salute dei giovani”, a tutti gli allievi muniti di liberatoria e sempre gratuitamente, gli elettrocardiogrammi. A tutti i partecipanti sarà offerta da Coldiretti una “agri merenda”. Il format sarà proposto in altri cinque appuntamenti che coinvolgeranno 300 studenti: 11, 18, 25 ottobre e poi 8 e 15 novembre 2023.

Informazioni utili e indicazioni stradali

Le attività avranno inizio alle 9,30 e termineranno alle 13.30. Da segnalare anche la messa alle 11.30 presso la chiesa Madonna delle Nevi. Saranno disponibili i tre parcheggi presenti lungo la SP 113. Sarà chiusa la pista di accesso al Rifugio Marini ed il relativo parcheggio. Gli impianti di risalita saranno aperti a tariffe scontate. Tutte le informazioni sugli orari, i luoghi e i numeri utili per le prenotazioni delle visite naturalistiche si trovano sul sito ladomenicafavorita.com. Indicazioni stradali da Palermo: E90 per 44,5 km, prendere l'uscita A19 verso Catania per 1,5 km, uscita Buonfornello verso Campofelice di Roccella, continuare su SS113. Percorrere la SP9 in direzione di SP54.