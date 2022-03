Talk tra il principe Raniero Alliata di Pietratagliata e l'artista polacco Łukasz Huculak al museo Riso

La raccolta entomologica e la ricerca sulle pratiche artistiche ed alchemiche del Principe Raniero Alliata di Pietratagliata, la cui collezione è custodita al Museo D’Aumale di Terrasini, ha affascinato l’artista polacco ?ukasz Huculak ospite a Palermo dell’Associazione Avignon.

Mercoledì 16 marzo alle ore 17 nella Sala Kounellis del Museo di arte Moderna di Palazzo Riso, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà e del Console Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo, Davide Farina l’artista, che sta effettuando un progetto in residenza con il sostegno dell’Accademia di Belle Arti e Design “Eugeniusz Geppert” di Wroc?aw e del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo, presenterà il progetto che si concluderà il 26 marzo con un’esposizione delle opere realizzate presso il Museo D’Aumale di Terrasini.

Idea progettuale è quella che pone in dialogo le opere realizzate dall’artista polacco nel corso dell’attività residenziale, con gli scritti e i disegni dell’entomologo ed occultista Raniero Alliata di Pietratagliata, di cui proprio di recente è stata realizzata un'importante pubblicazione scientifica.

Il fondo Alliata, una grande collezione che consta di 104.000 esemplari suddivisi in cinque armadi entomologici, taccuini e appunti frutto di studi appassionati e non ortodossi - acquisito dalla Regione Siciliana e tutelato dal Museo D’Aumale - è ricco di sottotracce che lambiscono diversi ambiti: filosofici, linguistici, ermetici, persino strettamente pittorici. L’opera è oggi valorizzata da un ricco volume voluto dall’Assessore Samonà per valorizzare il genio del grande siciliano e firmato da Fabio Lo Valvo, curatore della sezione naturalistica del museo, che accompagnerà l’artista nell’attività creativa.

La mostra, curata da Avignon e resa possibile grazie all’impegno di Riso - Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, sarà anche la prima occasione ufficiale per visitare gli affascinanti magazzini del Museo D’Aumale, oggetto di un progetto di rivalutazione fortemente voluto dal Direttore Luigi Biondo. All’incontro saranno presenti il Direttore del Museo Riso, Luigi Biondo, il

Curatore della sezione naturalistica del Museo D’Aumale, Fabio Lo Valvo, i curatori del progetto, Desideria Burgio, Federico Lupo, ed Elisabetta Marino.